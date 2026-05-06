Esquadra do Rato. Dois chefes da polícia entre os 16 detidos

A RTP apurou que há dois chefes da polícia entre os detidos no caso da esquadra do Rato, em Lisboa.





Dos 16 detidos, há um civil. A RTP apurou que o civil é segurança num estabelecimento de diversão noturna e que um dos polícias estava a trabalhar no aeroporto de Lisboa no momento da detenção.





Os 16 detidos vão ser presentes a tribunal esta quarta-feira. O advogado de um dos agentes adiantou que os interrogatórios devem começar esta tarde.

Tendo em conta o número de suspeitos, não é esperado que se conheçam hoje as medidas de coação. Os detidos estão indiciados por crimes de tortura grave, violação, abuso de poder e ofensas à integridade físicas qualificadas.





