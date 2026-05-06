País
Esquadra do Rato. Dois chefes da polícia entre os 16 detidos
Há dois chefes da PSP entre os detidos no caso da esquadra do Rato, em Lisboa. Os 16 detidos vão ser presentes a tribunal esta quarta-feira.
A RTP apurou que há dois chefes da polícia entre os detidos no caso da esquadra do Rato, em Lisboa.
Dos 16 detidos, há um civil. A RTP apurou que o civil é segurança num estabelecimento de diversão noturna e que um dos polícias estava a trabalhar no aeroporto de Lisboa no momento da detenção.
Os 16 detidos vão ser presentes a tribunal esta quarta-feira. O advogado de um dos agentes adiantou que os interrogatórios devem começar esta tarde.
Tendo em conta o número de suspeitos, não é esperado que se conheçam hoje as medidas de coação. Os detidos estão indiciados por crimes de tortura grave, violação, abuso de poder e ofensas à integridade físicas qualificadas.
O ministro da Administração Interna voltou a garantir na terça-feira, em entrevista à TVI/CNN, que quem pisa o risco da dignidade humana não tem lugar na polícia.
Na terça-feira foram detidos mais 15 elementos da PSP e um segurança por suspeitas de envolvimento no escândalo da esquadra do Rato.
O ministro da Administração Interna está convicto que a situação, apesar de muito grave, não reflete a realidade das esquadras.
São já 24 os policias a serem alvo da justiça por suspeita de crimes de tortura, violação e abuso de poder e ofensa à integridade física qualificadas.
Na terça-feira foram detidos mais 15 elementos da PSP e um segurança por suspeitas de envolvimento no escândalo da esquadra do Rato.
O ministro da Administração Interna está convicto que a situação, apesar de muito grave, não reflete a realidade das esquadras.
São já 24 os policias a serem alvo da justiça por suspeita de crimes de tortura, violação e abuso de poder e ofensa à integridade física qualificadas.