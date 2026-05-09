País
Esquadra do Rato PSP. Medidas de coação conhecidas na segunda-feira
As medidas de coação do caso da esquadra da PSP do Rato, em Lisboa, vão ser conhecidas às 9h00 da manhã de segunda-feira. Os polícias suspeitos vão passar mais duas noites detidos.
Está confirmado. O Tribunal decide na segunda-feira às 9h00 da manhã as medidas de coação aplicadas os 14 polícias acusados de maus tratos e violação de detidos na esquadra do Rato.
De acordo com fontes citadas pela Lusa, ao longo do dia de hoje foram ouvidas as alegações do Ministério Público (MP) e dos advogados, depois dos interrogatórios aos arguidos terem terminado na sexta-feira.
O Ministério Público pediu prisão preventiva para quatro dos 14 polícias suspeitos de episódios de violência nas esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa.
Os interrogatórios aos 14 arguidos já terminaram. Foram confrontados com vídeos violentos que eram partilhados em grupos Whatsapp.
O despacho de indiciação menciona "verdadeiras sessões de tortura física e psicológica", com socos, pontapés e bastonadas.
Os interrogatórios aos 14 arguidos já terminaram. Foram confrontados com vídeos violentos que eram partilhados em grupos Whatsapp.
O despacho de indiciação menciona "verdadeiras sessões de tortura física e psicológica", com socos, pontapés e bastonadas.
No total, foram detidos 15 polícias e um civil, segurança de um espaço noturno, tendo sido um dos polícias libertado logo depois da detenção, que aconteceu na terça-feira, e o civil libertado na quinta-feira, após o tribunal de instrução ter aceitado o pedido de habeas corpus por detenção ilegal.
Dos 15 polícias detidos, 14 são suspeitos de 19 crimes de tortura, além de outros que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documento em nove casos apontados pelo Ministério Público
Dos 15 polícias detidos, 14 são suspeitos de 19 crimes de tortura, além de outros que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documento em nove casos apontados pelo Ministério Público
Um dos polícias não terá participado nas agressões, sendo suspeito dos crimes de tortura, abuso de poder e ofensas à integridade física por omissão, uma vez que terá assistido às agressões, e outro polícia é suspeito dos crimes de ofensas à integridade física, falsificação de documento, furto e violação de correspondência.
Com a detenção de 15 polícias - 13 agentes e dois chefes -, aumenta para 24 o número de elementos da Polícia de Segurança Pública envolvidos no processo de alegadas torturas e violações nas esquadras do Largo do Rato e do Bairro Alto, numa investigação denunciada pela PSP.
Na terça-feira, o Ministério Público e a PSP realizaram 30 buscas, domiciliárias e em esquadras, tendo sido detidos 15 polícias e um civil, num inquérito que investiga a eventual prática de crimes como “tortura grave, violação, abuso de poder, ofensas à integridade física qualificadas”, segundo um comunicado sobre um inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, relativo a factos ocorridos nas esquadras do Rato e do Bairro Alto.
C/Lusa
Com a detenção de 15 polícias - 13 agentes e dois chefes -, aumenta para 24 o número de elementos da Polícia de Segurança Pública envolvidos no processo de alegadas torturas e violações nas esquadras do Largo do Rato e do Bairro Alto, numa investigação denunciada pela PSP.
Na terça-feira, o Ministério Público e a PSP realizaram 30 buscas, domiciliárias e em esquadras, tendo sido detidos 15 polícias e um civil, num inquérito que investiga a eventual prática de crimes como “tortura grave, violação, abuso de poder, ofensas à integridade física qualificadas”, segundo um comunicado sobre um inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, relativo a factos ocorridos nas esquadras do Rato e do Bairro Alto.
C/Lusa