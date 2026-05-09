Esquadra do Rato PSP. Medidas de coação conhecidas na segunda-feira

Está confirmado. O Tribunal decide na segunda-feira às 9h00 da manhã as medidas de coação aplicadas os 14 polícias acusados de maus tratos e violação de detidos na esquadra do Rato.





De acordo com fontes citadas pela Lusa, ao longo do dia de hoje foram ouvidas as alegações do Ministério Público (MP) e dos advogados, depois dos interrogatórios aos arguidos terem terminado na sexta-feira.







O Ministério Público pediu prisão preventiva para quatro dos 14 polícias suspeitos de episódios de violência nas esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa.



Os interrogatórios aos 14 arguidos já terminaram. Foram confrontados com vídeos violentos que eram partilhados em grupos Whatsapp.



O despacho de indiciação menciona "verdadeiras sessões de tortura física e psicológica", com socos, pontapés e bastonadas.





No total, foram detidos 15 polícias e um civil, segurança de um espaço noturno, tendo sido um dos polícias libertado logo depois da detenção, que aconteceu na terça-feira, e o civil libertado na quinta-feira, após o tribunal de instrução ter aceitado o pedido de habeas corpus por detenção ilegal.



Dos 15 polícias detidos, 14 são suspeitos de 19 crimes de tortura, além de outros que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documento em nove casos apontados pelo Ministério Público



