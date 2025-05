Está a decorrer mais uma sessão do julgamento da Operação Pretoriano

Esta manhã foram ouvidas uma hospedeira e uma funcionária, um vigilante e um sócio do Futebol Clube do Porto.

Ao tribunal, o segurança que estava responsável por monitorizar as cerca de 90 câmaras de videovigilância disse que era impossível controlar todas as câmaras.



Quanto ao facto de a câmara que estava a filmar a bancada onde aconteceram os problemas ter sido desviada, diz que tal pode ter acontecido inadvertidamente.



O sócio que também testemunhou disponibilizou um vídeo ao tribunal, que gravou na Assembleia Geral e que teria apagado por pressão de outros sócios.



A Operação Pretoriano está relacionada com os incidentes ocorridos na Assembleia Geral Extraordinária do Futebol Clube do Porto a 13 de novembro de 2023.