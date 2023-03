Está a ser equacionada eventual forma de SNS apoiar vítimas de abuso sexual na Igreja

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Foi realizada na quinta-feira uma reunião com a Comissão Independente que elaborou o relatório sobre os abusos sexuais na Igreja. O ministro da Saúde diz que o SNS está sempre disponível para dar apoio psicológico a quem necessite e sobretudo as vítimas de abuso, com as quais se deve ter "dever de solidariedade".