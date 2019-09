Está confirmada a perda de mandato do presidente da Câmara da Maia

Lusa

Esta decisão segue no mesmo sentido do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que em Abril tinha condenado Silva Tiago à destituição do cargo.



Também um dos vereadores, Mário Neves, perde o mandato.



Em causa está um processo que foi movido pelo partido Juntos pelo Povo, que critica o facto de o município da Maia ter assumido uma dívida de um milhão e 400 mil euros.



Uma dívida que, de acordo com o fisco, teria de ser paga pelo autarca Silva Tiago e pelo vereador Mário Neves, enquanto antigos administradores da extinta empresa municipal TECMAIA.



O partido Juntos pelo Povo também tinha solicitado a dissolução da Assembleia Municipal, mas o tribunal negou esta pretensão.



Contactado pela Antena 1, o gabinete de comunicação da Câmara da Maia garante que só tomou conhecimento desta decisão através da comunicação social.



E remetem para mais tarde uma posição pública sobre este caso da perda de mandato do presidente e de um dos vereadores do executivo camarário.



Ouvido pela A1, o advogado do partido Juntos Pelo Povo, Bruno Santos Pereira, confirma esta decisão judicial.