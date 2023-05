Esta noite. Governo acompanhará com "total naturalidade e interesse" declarações de Marcelo

“É com total naturalidade e naturalmente interesse que acompanharemos a intervenção do senhor Presidente da República”, disse Mariana Vieira da Silva na conferência de imprensa após o final do Conselho de Ministros.





O Governo dedica-se, explicou, aos "assuntos que estão agendados e também aos assuntos que ocupam a atualidade política".











“Não tenho comentário nenhum a fazer. (…) Este foi um Conselho de Ministros que correu como todos correm. Tínhamos uma agenda, cumprimos a agenda, com temas muitíssimo importantes que não podemos desvalorizar”, acrescentou ainda a ministra da Presidência, garantindo que “nunca” comentou ou vai “comentar a agenda do primeiro-ministro”.



Questionada pela RTP se foi discutida, em Conselho de Ministros, a situação atual do país com a crise política e a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa esta noite, a ministra respondeu que “esse não é o centro” das reuniões e que foi aprovada “importante legislação na área do Trabalho”.



"Não percebo a pergunta", reiterou Mariana da Silva. "A estabilidade política e a boa relação interinstitucional são elementos fundamentais que foram decisivos nos últimos anos para enfrentar problemas difíceis como a pandemia". Questionada anteriormente sobre se António Costa iria reunir com Marcelo Rebelo de Sousa antes de o presidente da República falar ao país, pelas 20h00 desta quinta-feira, Mariana Vieira da Silva respondeu que no Conselho de Ministros a "única característica especial foi ser dedicado" ao distrito de Braga e a alguns investimentos nesta região e admitiu estar "um pouco surpresa" com a questão.

Aprovada Agenda do Trabalho Digno