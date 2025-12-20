"Está tudo bem?". SNS24 lança campanha de prevenção do suicídio

O SNS24, braço digital do Serviço Nacional de Saúde, colocou este sábado em marcha uma campanha de prevenção do suicídio que exorta à reflexão sobre a importância de perguntar e ouvir a resposta. O mote é “Está tudo bem?”.



A campanha visa a promoção da Linha Nacional de Prevenção do Suicídio (1411) e “reforçar a consciencialização para a saúde mental e incentivar a procura de apoio psicológico”. A Linha 1411 é um serviço gratuito, confidencial e disponível 24 horas, todos os dias da semana. Encontra-se em funcionamento desde setembro.





Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde salientam, em comunicado, que a pergunta “comum” que serve de ponto de partida para esta campanha é “muitas vezes feita sem pausa para escutar a resposta”. E pode “mudar vidas”. Segundo os responsáveis pela campanha, a sensibilização assume “especial relevância durante esta época, em que os sentimentos de solidão, isolamento e vulnerabilidade tendem a intensificar-se”.



A campanha é realizada por Augusto Fraga e conta com a locução do ator Albano Jerónimo. Descreve um dia na vida de um homem comum, “com uma rotina exigente, absorvido pelo quotidiano e com pouco espaço para si próprio”.



Trata-se da representação de “centenas de pessoas que vivem em silêncio o seu sofrimento, passando despercebidas”.



“Apesar dos avanços registados na área da saúde mental em Portugal, o estigma associado ao sofrimento psicológico continua a ser um obstáculo à procura de ajuda”, enfatizam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.



