Estação do metro de Chelas reaberta

Numa publicação no seu `site`, o Metropolitano de Lisboa indica que a estação Chelas foi reaberta às 10:48.

Além de Chelas, as estações de Entre Campos e do Jardim Zoológico também foram afetadas pelas inundações.

No seu `site`, o Metropolitano de Lisboa informa que o átrio norte (acesso ao terminal de autocarros) da estação do Jardim Zoológico, na linha Azul, já foi entretanto também reaberto, cerca das 11:20.

Segundo a empresa, encontra-se ainda encerrado o átrio sul (ligação aos comboios) na estação de Entre Campos, na linha Amarela.

Fonte do Metropolitano disse à Lusa que o constrangimento tem a ver com a linha ferroviária da Comboios de Portugal [a estação de Entre Campos é um interface de transportes], estando "ambas as entidades a tentar resolver o problema".

De acordo com fonte da empresa, a circulação do metro "nunca esteve interrompida", apesar de alguns átrios terem sofrido inundações.

Ainda de acordo com a informação colocada no `site`, o Metropolitano de Lisboa, espera "retomar a normalidade do serviço assim que estiverem garantidas as condições de segurança das estações afetadas pelas inundações".

O distrito de Lisboa foi um dos mais afetados pela chuva forte desta madrugada e manhã, tendo ficado alguns acessos à capital "bastante condicionados", com cortes pontuais em vias como a IC19, IC20 ou a CRIL (Circular Regional Interna de Lisboa).

Lisboa registava, às 11:10, "157 ocorrências ativas", decorrentes do mau tempo, informou à Lusa a diretora do Serviço Municipal de Proteção.

Margarida Castro Martins adiantou que foram registadas "423 ocorrências desde as oito da noite" de segunda-feira, não existindo "para já, registo de desalojados".

As autoridades apelaram às pessoas para permanecerem em casa, se puderem, e restringirem ao máximo as deslocações.