Estado dá fundos comunitários a empresa com histórico de violação das regras ambientais

O Estado atribuiu mais de um milhão e meio de euros de fundos comunitários a uma empresa com histórico de violação das regras ambientais, sem verificar quem eram os proprietários. O Sexta às 9 detetou que a manobra foi operada depois do IAPMEI ter dado ordem de encerramento à empresa-mãe situada em Torres Novas.