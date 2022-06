Estado da Nação 2022. Produtividade entre as mais baixas da União Europeia

Os salários dos portugueses com o ensino superior caíram 11 por cento na última década e os dos trabalhadores com o ensino secundário caíram três por cento.

Em dez anos, o salário médio dos portugueses apenas aumentou para os menos qualificados. E este aumento aconteceu sobretudo por força do aumento do salário mínimo por decreto-lei e da negociação coletiva.



Portugal é por isso um dos países com rendimentos mais baixos dentro da União Europeia e é também um dos Estados com a produtividade mais baixa.



Estes são alguns dos dados revelados no relatório "Estado da Nação", da Fundação José Neves, que vai ser apresentado e avaliado no evento digital anual.