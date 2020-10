Estado de Calamidade impõe 8 medidas imediatas para entrar a partir da meia-noite

Lusa

O Governo vai impor a partir desta meia-noite várias medidas que visam minimizar os efeitos da pandemia provocada pela Covid-19. Oito medidas imediatas entre elas a proibição de ajuntamentos de mais de cinco pessoas na via pública, no comércio e nos restaurantes.

As festas, incluindo casamentos e batizados marcados a partir de agora, estão limitadas a 50 pessoas e cumprindo normas da Direção Geral de Saúde.



O Governo avança também com uma proposta com caráter de urgência para o uso obrigatório de máscaras na rua.



Proibir também nos estabelecimentos de ensino, nas universidades e politécnicos, todos os festejos académicos e todas as atividades não letivas.



Determinar às forças de segurança e ASAE um reforço das ações de fiscalização; agravar até 10 mil euros as coimas às pessoas coletivas que não assegurem o escrupuloso cumprimento das regras em vigor.



O Governo recomenda ainda vivamente a utilização da aplicação Stayaway Covid.