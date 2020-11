Estado de emergência. Governo dividiu concelhos por grau de risco

O mapa de risco em Portugal, que cumpre critérios europeus, está agora dividido em quatro níveis: "risco extremamente elevado", dentro do qual se encontram agora 47 concelhos; "risco muito elevado", com 80 concelhos; "risco elevado", com 86 concelhos e, por fim, "risco moderado", no qual estão 65 concelhos.