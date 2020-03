Estado de Emergência. Isolamento social foi quebrado por muitos para passear junto às praias

Em pleno estado de emergência e com as restrições impostas para combater a propagação do novo coronavírus, algumas marginais do norte do país estiveram repletas de pessoas este domingo. Como medida radical, na Póvoa de Varzim, a marginal foi fechada ao trânsito e a PSP controlou a entrada de pessoas na cidade.