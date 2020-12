Estado de emergência. Portugueses vão poder celebrar Natal em família

Já no dia 26 volta a ser obrigatório o recolher ao domicílio a partir das 23h00.



Sem haver propriamente um limite, o primeiro-ministro fez questão de lembrar que todos devem evitar estar com muita gente no mesmo espaço, estar muito tempo sem máscara e em espaços pequenos ou pouco arejados.



Quanto ao Ano Novo, as regras são diferentes. Vai ser proibido circular entre concelhos desde o dia 31 de dezembro até à madrugada de 4 de janeiro.



No dia 31 vai ser possível estar na via pública até às duas da manhã, mas são proibidas todas as festas públicas e grupos com mais de seis pessoas na rua.



Na noite do primeiro dia do ano, volta a obrigação de recolher obrigatório às 23h00.