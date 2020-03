Estado de Emergência. Quais as medidas impostas pelo Governo?

Começando pela população, o primeiro-ministro distinguiu três situações que pressupõem diferentes graus de restrição.



Relativamente às empresas, quais as normas que lhes serão impostas e quais as que serão obrigadas a encerrar?













Neste ponto, a distinção nas medidas aplicadas é avaliada com base no atendimento ao público. Segundo o que foi anunciado por António Costa as empresas sem atendimento ao público “devem manter a sua atividade normal”, com exceção nas localidades que possam impor medidas restritivas, à semelhança do município de Ovar.



Para estas empresas que mantêm a sua atividade normal, o primeiro-ministro sublinhou que devem, no entanto, cumprir um conjunto de normas: o afastamento social ditado pela DGS, com atendimento à porta ou ao postigo; garantir as condições de proteção individual dos trabalhadores ao seu serviço, de forma a garantir a continuação da produção; higienização de superfícies e as que abrangem o uso de equipamento de proteção.





O terceiro conjunto de regras é dirigido ao restante grupo populacional que não está doente nem sob vigilância ativa. A estes impõe-se o “dever geral de recolhimento domiciliário”, aconselhando-se a evitar deslocações desnecessárias para o exterior.A este grupo de pessoas é permitido sair de casa para trabalhar, aquisição de bens, deslocações ao banco, CTT ou centro de saúde, assistir familiares, pequenos passeios com crianças ou passear animais de estimação.