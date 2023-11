Entrou em tribunal a primeira ação contra o Estado português por "inação climática". Em causa está a lei de bases do clima, em vigor há dois anos. A associação Último Recurso, que representa esta ação, descreveu a lei como "um papel em branco", com definição de metas mas sem medidas para as concretizar de forma a travar as alterações climáticas. Três organizações ambientalistas estiveram juntas no Palácio da Justiça.