"Estado vai dar o exemplo e vai continuar esse processo de aumento do financiamento para a Cultura", garante a ministra

Assim sendo assegura que, "".No programa, transmitido a partir do renovado Teatro Nacional Dona Maria II (TNDM), Balseiro Lopes reforça que "".A ministra repete a ideia: "". E exemplifica com a declaração anual de apoios, na qual "".Margarida Balseiro Lopes sensibiliza, no entanto, que o investimento em Cultura não pode ser apenas público, referindo-se à, o qual tem um novo regime aprovado o mês passado.", diz.", e nesse sentido o Ministério da Cultura organiza duas sessões públicas, a primeira no dia 28 de setembro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e a segunda a 2 de outubro, no Porto.Durante o programaa responsável pela pasta da Cultura adiantou ainda que em relação ao Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura "".Especificamente sobre as obras de requalificação e de renovação do TNDM, que custaram 15 milhões de euros, verba inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência, a ministra acredita que "".

Ideia partilhada por Pedro Penim. O diretor artístico do TNDM admite que "criou-nos esta oportunidade incomparável e irrepetível de podermos, nestes três anos e oito meses em que esta casa esteve fechada, testarmos esta elasticidade de um teatro nacional".

"O que se passa dentro do teatro é precisamente o antídoto para o extremismo"

O Teatro Nacional reabre trazendo à cena a peça Macbeth, de William Shakespeare. Na opinião de Pedro Penim a obra "já contém uma série de temas que dirão sempre respeito a todas as sociedades. De qualquer forma esta ideia do fascínio do mal ela é muito contemporânea".

O também ator e encenador faz por isso um paralelismo entre a atualidade e a peça: "".", conclui.

Na mesma linha Rui Catarino, presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II, reforça que "abrir ou reabrir um teatro é fundamental para a Democracia porque o que se passa dentro do teatro é precisamente o antídoto para o extremismo e a polarização".

"Os trocos que dão à cultura são ridículos"

Vários dos convidados do Consulta Pública destacam como grandes desafios do setor o subfinanciamento, a falta de espaços para apresentar peças e as condições físicas para fazer teatro.

", atira Miguel Seabra.O fundador e diretor artístico do Teatro Meridional explica mesmo que "". E acrescenta: "".", quem o diz é Rodrigo Francisco. O diretor do Teatro de Almada defende que a lei que regula o financiamento público das companhias "".Joana Craveiro destaca também como grandes desafios o subfinanciamento e as condições físicas para se fazer teatro. A diretora artística do Teatro do Vestido reivindica: "".À lista de desafios José Luís Garcia acrescenta outro: "".No mesmo sentido segue Rui Pina Coelho. O docente e investigador na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa alerta mesmo para a uniformização do setor. "", lamenta.E acrescenta que "".O programaé moderado pelo jornalista Frederico Moreno.