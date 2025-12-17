"Estamos num interior abandonado". Habitantes de Marvão queixam-se de falta de acesso a jornais

A distribuição de jornais no interior do país está ameaçada, mas em Marvão, esta situação já se arrasta no tempo. E os impactos já se fazem sentir, em especial junto da população mais idosa que não tem acesso e vai perdendo o contacto com notícias.