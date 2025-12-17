País
"Estamos num interior abandonado". Habitantes de Marvão queixam-se de falta de acesso a jornais
A distribuição de jornais no interior do país está ameaçada, mas em Marvão, esta situação já se arrasta no tempo. E os impactos já se fazem sentir, em especial junto da população mais idosa que não tem acesso e vai perdendo o contacto com notícias.
Fotografia: créditos Câmara Municipal de Marvão
É um problema que já se sentia e que agora fica agravado, como se pode constatar em Marvão, no Alentejo e que leva a Câmara a mobilizar-se e a anunciar que vai no inicio do próximo ano pôr em pratica uma solução para que a população possa ter novamente acesso aos jornais em papel todos os dias.
com Lusa