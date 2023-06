Estão a crescer os bairros ilegais na região de Lisboa

A perda de empregos por causa da pandemia, o aumento do custo de vida e do preço da habitação levam muitas pessoas a viver em barracas, em situação de total precariedade. Histórias que se acrescentam todos os dias no Bairro de Montemor, em Loures, mesmo às portas da capital.