A Direção-Geral da Saúde aconselha crianças, idosos e doentes com problemas respiratórios e cardiovasculares a permanecerem em casa.

Segundo a autoridade de saúde, estas partículas têm efeitos na saúde humana, pelo que os cuidados devem ser redobrados.



Para a população em geral, a DGS recomenda não fazer esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fumo de tabaco.



Os grupos mais vulneráveis devem permanecer no interior dos edifícios, preferencialmente com as janelas fechadas.