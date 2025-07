São cinco de Obstetrícia e ginecologia e uma de pediatria. No hospital de Vila Franca de Xira estão fechadas as duas especialidades.

Na Obstetrícia, soma-se o encerramento de Aveiro e Leiria, o que deixa a descoberto toda a faixa litoral desde Gaia até Loures.



Na margem sul do Tejo está fechada a Urgência do Barreiro, onde alguns utentes se manifestaram esta manhã.



Amanhã também estará encerrada a do Garcia de Orta. Este domingo fecha ainda a urgência de Santarém, mas reabre a das Caldas da Rainha.