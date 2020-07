Estátua de Cristóvão Colombo num jardim do Funchal foi derrubada e vandalizada

Funchal, Madeira, 26 jul 2020 (Lusa) -- A estátua do navegador Cristóvão Colombo colocada no parque de Santa Catarina, no Funchal, foi derrubada do seu local e vandalizada na madrugada de domingo, disse fonte do gabinete da presidência do município.