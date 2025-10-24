País
Esterilização gratuita para Erradicar o abandono de cães e gatos pede Movimento de Cidadãos
Arlinda Brandão - Antena 1
Na maioria dos concelhos do país não há esterilizações suficientes para controlar e erradicar o abandono dos animais. É o que alerta o Movimento "P'la Campanha Esterilização de Animais Abandonados".
Pretende-se com esta mobilização "Concelhos pelos animais! Esterilizar para Erradicar o Abandono" trazer a Lisboa pessoas ligadas a cães e gatos de concelhos do país, para darem o seu testemunho do que se passa nas suas regiões sobre as esterilizações de animais.
O encontro "Concelhos pelos animais" vai decorrer no domingo, entre as 11:00 e as 18:00, no Terreiro do Paço, em Lisboa.