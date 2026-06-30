"Estou CãoTigo". Cães ajudam a combater isolamento e luto a 110 idosos em Penacova

"Este projeto visa proporcionar um envelhecimento ativo e saudável e, neste caso, aqui também o combate ao isolamento", disse o vereador da Educação, Habitação e Ação Social da Câmara de Penacova, Carlos Sousa, citado num comunicado enviado à agência Lusa.

A iniciativa "Estou CãoTigo" é desenvolvida pela Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual (C), com sede em Mortágua (distrito de Viseu), conhecida pela sua Escola de Cães-Guia para Cegos, em parceria com o Município de Penacova.

No âmbito do projeto, são realizadas visitas quinzenais a idosos institucionalizados e a munícipes sinalizados em situação de isolamento nos próprios domicílios, por uma equipa técnica especializada, que inclui treinadores de cães-guias e uma especialista em Gerontologia Social.

Os cães utilizados são da raça Labrador Retriever, que, apesar de terem cumprido formação inicial, não seguiram a carreira de guias de cegos por motivos comportamentais ou físicos, sendo reconvertidos para funções terapêuticas.

Carlos Sousa destacou o impacto social desta medida no território, apontando que o investimento municipal nestas respostas de proximidade é estratégico.

"A nossa intenção é dar continuidade e garantir a renovação do protocolo após concluídos os primeiros três anos", referiu.

O projeto é financiado até junho de 2028 pelo programa Centro 2030/ Portugal Inovação Social.

O modelo de intervenção em Penacova envolve todas as respostas sociais para a terceira idade do concelho, sendo que, das 110 pessoas abrangidas, dez são acompanhadas nas suas habitações, em visitas domiciliárias articuladas com os serviços de ação social da autarquia.

As intervenções assentam no reforço positivo e em diagnósticos individuais de base estruturados, de acordo com os dados da escola, sendo que os cães do programa são estimuladores diretos das funções motoras, cognitivas e afetivas dos idosos.

"As metas contratualizadas para o projeto preveem uma redução substancial da perceção de solidão e melhorias nos índices emocionais e motores em, pelo menos, metade dos beneficiários", referiu o município de Penacova.

Além da Câmara, o projeto "Estou CãoTigo" conta com o cofinanciamento comunitário e com o investimento social do Município de Mortágua e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Bairrada Aguieira.