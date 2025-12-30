Estrada Nacional cortada em Moura devido a despiste com cinco vítimas

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 16:26, ocorreu na EN255-1, que liga Moura a Sobral da Adiça, no mesmo concelho.

Ainda segundo a fonte, às 17:30, as cinco vítimas encontravam-se encarceradas, desconhecendo-se o seu estado de gravidade.

As operações de socorro mobilizam os bombeiros de Moura e Serpa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 35 operacionais, apoiados por 13 veículos e um helicóptero.

Entre os meios mobilizados estão a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e o helicóptero do INEM sediado em Évora.