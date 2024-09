Várias estradas na região centro do país estão cortadas



A major Lígia dos Santos, porta-voz da GNR revelou na RTP que as chamas obrigaram ao corte de várias estradas no país. Entre elas a A1 (entre Aveiro sul e Albergaria), a A25 (entre Aveiro e Talhadas), a A29 está com trânsito congestionado no sentido norte-sul entre o nó de Estarreja e o nó da A25. O IC2 também está totalmente cortado na zona de Albergaria.