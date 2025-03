Estruturas sindicais da PSP e GNR apresentam ação contra o Estado

A ação, que vai ser apresentada no Tribunal Administrativo de Lisboa, é interposta pelo Sindicato Independente de Agentes de Polícia, Associação Nacional dos Sargentos da Guarda, Associação sócio profissional Independente da Guarda Nacional Republicana e a Associação Nacional Autónoma de Guardas e os fundamentos em que se baseia vão ser esta quinta-feira explicados em conferência de imprensa, em Lisboa, pelo constitucionalista Bacelar Gouveia e pelo advogado João Pinheiro.



Em causa está o acordo assinado em julho do ano passado entre o Ministério da Administração Interna e três sindicatos da PSP e quatro associações socioprofissionais da GNR que estabeleceu o aumento em 300 euros do suplemento de risco, passando este subsídio para 400 euros.



Estas quatro estruturas da PSP e GNR que vão agora apresentar uma ação em tribunal não assinaram o acordo em julho do ano passado e consideram que foi “ignorado o reconhecimento do princípio constitucional da igualdade” ao negar aos elementos destas duas forças de segurança “o mesmo valor de suplemento de risco anteriormente fixado a todos os funcionários da Polícia Judiciária”.