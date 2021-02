Estudada em Portugal recomendação do uso de duas máscaras

A revelação é da diretora-geral da Saúde. Em entrevista ao jornal Público, Graça Freitas adianta que o grupo de peritos foi novamente consultado após o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos ter adoptado essa recomendação. Em causa está a alta transmissibilidade das novas variantes do vírus, nomeadamente as do Reino Unido, Brasil e África do Sul.