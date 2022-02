Estudante detido em hospital prisional "é ato de prevenção", segundo especialista

O suspeito do ataque à Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa, está no Hospital Prisional de Caxias. O psicólogo forense Carlos Alberto Poiares, considera que é uma decisão acertada, que neste contexto pode ser de pura prevenção, porque assim o Estado consegue proteger a integridade física do detido. Carlos Poiares defende que os advogados deviam sempre pedir uma avaliação psicológica dos clientes.