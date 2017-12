Estudantes continuam em protesto junto à Faculdade de Direito de Lisboa

RTP12 Dez, 2017, 10:41 / atualizado em 12 Dez, 2017, 11:00 | País

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) esteve fechada a cadeado durante cerca de uma hora por alunos em protesto contra o processo de avaliação e o incumprimento de regras por parte dos docentes.



Cerca das 9h30 desta terça-feira, os bombeiros retiraram o cadeado e a corrente colocados pelos alunos. A PSP ordenou que os alunos retirassem uma faixa de protesto, que cobria a entrada da faculdade.



Apesar de reabertas as portas da faculdade, os alunos mantiveram-se à porta com o intuito de impedir a entrada no edifício, sendo retirados à força pela PSP.Segundo Gonçalo Martins dos Santos, presidente da Associação Académica, os alunos foram informados pela polícia que esta se tratava de uma “manifestação ilegal” e por isso foram afastados das portas de entrada.Em resposta à ordem de retirada, o dirigente estudantil assegurou que os alunos se vão manter em protesto junto à faculdade até ao final do dia.Os estudantes protestam contra “inúmeras situações de incumprimento” por parte da instituição e dos docentes, com os alunos “descontentes” e “preocupados com a forma como estão a ser avaliados”, segundo referiu Gonçalo Martins dos Santos, presidente da Associação Académica.Num comunicado enviado às redações, a Associação Académica salientava esta terça-feira que os alunos são avaliados “segundo o arbítrio dos docentes e com poucas certezas quanto ao método a que estão sujeitos”.Uma dos motivos deste protesto está também no excessivo peso dos testes escritos na nota final, a sobrelotação das turmas, com o máximo de alunos a ser ultrapassado na “esmagadora maioria” dos casos, e ainda a “recusa” de revisão de notas por parte dos docentes.