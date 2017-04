Estudantes de Coimbra lançam campanha contra extremismo e discurso de ódio

Lusa 18 Abr, 2017, 13:22 | País

Denominada `Respeech`, a campanha "acaba de ser lançada por um grupo de alunos do mestrado em Relações Internacionais/Estudos da Paz, Segurança e Desenvolvimento" da Faculdade de Economia de Coimbra, afirma a UC numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O projeto é desenvolvido em parceria com o Facebook e com a agência EdVenture Partners (EVP) no âmbito do `Peer2Peer`, "um programa mundial de combate à proliferação do discurso de ódio nos meios digitais, prevenindo assim a radicalização", adianta a UC.

O `Respeech` "surge depois de feito o diagnóstico aos principais focos do discurso de ódio em Portugal", refere Maria João Medeiros, uma das estudantes envolvidas na campanha.

"O objetivo é, por isso, atacar as causas deste fenómeno recorrendo a uma abordagem de proximidade com a população jovem e à desconstrução de ideias motivadoras de discriminação em Portugal", sublinha Maria João Medeiros, citada pela UC.

Para isso, vai, designadamente, ser criada uma comunidade global `online` e `offline`, promovendo "um espírito de consciencialização que facilite a desconstrução de estereótipos -- a causa do discurso de ódio", revela o grupo de alunos envolvidos no projeto.

"A ideia relaciona-se com a intenção de introduzir, nas faixas etárias mais jovens, as ferramentas que podem ser utilizadas para lutar contra o extremismo, de uma forma interativa e dinâmica", salientam.

Também serão realizados `workshops` em escolas e outras instituições do país, acrescentam os estudantes.

A participação na campanha pode ser feita através do `site` oficial do projeto `Respeech` (www.respeechproject.com) ou através do Facebook (https://www.facebook.com/respeechproject/).