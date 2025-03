Foto: Nuno Patrício - RTP

Do Porto, partiram 90 alunos rumo a Lisboa. A manifestação assinala o Dia Nacional do Estudante.



Além dos universitários, também os alunos do Ensino Secundário marcaram protestos para esta segunda-feira. Na Escola Soares dos Reis, dezenas de estudantes pediram a valorização do ensino artístico.