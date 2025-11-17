Estudantes iniciam hoje semana de protestos contra combustíveis fósseis

Durante toda a semana, estudantes do ensino secundário e superior vão "parar a normalidade das escolas" para chamar a atenção para a "inação do Governo que não promove medidas que garantam o fim do [combustível] fóssil até 2030", disse à Lusa Leonor Chico, do movimento Greve Climática de Lisboa.

Por volta das 10:30, dezenas de estudantes daquela escola António Arroio saíram das aulas e concentraram-se em protesto, gritando palavras de ordem.