Estudantes marcham em Lisboa em defesa do clima e do futuro
Foto: Cartaz Climaximo
Esta sexta-feira Lisboa é palco de uma marcha convocada por estudantes em defesa do clima e pelo futuro. O protesto é organizado por vários coletivos, incluindo a Climáximo. Os estudantes marcham do Largo Camões até à residência do primeiro-ministro, revela a porta-voz da organização, Leonor Chicó.
Os estudantes querem entregar uma carta ao Governo que conta já com 1.800 assinaturas. Pede-se o fim do fóssil.
Caso tenham resposta negativa, os estudantes vão endurecer o protesto nas próximas semanas.A concentração da marcha teve início às 11h00 no Largo Camões, na Baixa de Lisboa.