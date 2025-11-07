Estudantes que vieram da Ucrânia. "Neste momento não tenho estatuto legal em Portugal"

Estão desesperados e sem saberem o que fazer dezenas de estudantes estrangeiros que vieram para Portugal ao abrigo do estatuto de proteção temporária, por causa da guerra na Ucrânia. A AIMA está a analisar cada caso, depois de pôr fim a esse estatuto. "Khalid" diz que não conseguiu obter uma autorização que agora lhe é exigida.

Miguel Soares - Antena 1 /
Miguel Soares - Antena 1

VER MAIS
Nessa situação está um jovem paquistanês, Khalid (nome fictício, prefere não ser identificado), que estuda na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Ele recebeu uma carta há três meses a dizer que a proteção temporária estava cancelada.

"Neste momento não tenho qualquer proteção legal em Portugal", embora a carta não refira que tem de deixar o país, afirma.

Khalid conta à Antena 1 que em 2023 já tinha o pressentimento de que algo do género poderia acontecer devido à ascensão da extrema-direita em Portugal. Tentou obter a permissão de residência como estudante, foi várias vezes à AIMA, pediram-lhe vários documentos e nunca conseguiu esta autorização.

Agora a Agência para as Migrações e Asilo pede que, para continuar em Portugal, obtenha a permissão de residência rejeitada desde 2023, relata.

Depois de recorrer do cancelamento da autorização no prazo de 10 dias, o estudante diz que não teve resposta. O advogado de Khalid afirma que há 50-50 de hipóteses, mas Khalid conta que "um dos meus amigos, que já recorreu ao tribunal e estava na mesma exata situação, deram a rejeição definitiva".

"Não entendo quantas vezes tenho de começar de novo", descreve. Foi para a Ucrânia estudar após sair do Paquistão. O início da guerra levou Khalid a perder o primeiro ano na vinda para Portugal.

Ao fim de três anos na Universidade de Lisboa, lamenta a situação até mesmo na questão das propinas.

Para "todos os estudantes que vieram da Ucrânia foram permitidos todos os direitos". A mudança de estatuto leva a que, em vez de pagar os valores dos estudantes portugueses, pague 18 mil euros por ano de propinas.

"Sabem que ninguém consegue pagar isso, então querem-nos fora direta ou indiretamente", diz.


com Gonçalo Costa Martins - Antena 1 (texto)

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB