Estudar em Lisboa e no Porto não é para todos
Foto: Nuno Patrício - RTP
Há alunos colocados em estabelecimentos do ensino superior da capital que acabam a mudar-se para instituições mais perto de casa, porque não conseguem pagar o alojamento.
Pedro Neto Monteiro diz que tem conhecimento de vários casos de alunos que tiveram de mudar de cidade, no início deste ano letivo, por não conseguirem pagar uma renda na capital.
A Federação Académica de Lisboa lamenta que os valores da ação social continuem a ser baixos e que o aumento das bolsas não acompanhe a subida dos preços do alojamento.
O ministro da Educação e do Ensino Superior anunciou 30 milhões de euros para a ação social no próximo ano, mas Pedro Neto Monteiro tem dúvidas de que esse valor corresponda a um aumento real. Também no Porto há alunos a abandonarem o Ensino Superior por não conseguirem pagar o alojamento.
Francisco Fernandes, da Federação Académica, diz que acontece sobretudo a estudantes que perdem a bolsa de estudo, depois de um primeiro ano de adaptação difícil e dá conta de um caso. A Federação Académica do Porto pede mais investimento na ação social e considera que o Governo tem margem para ir além dos 31 milhões anunciados pelo ministro da Educação e do Ensino Superior.