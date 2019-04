Estudo da NOVA-IMS. Ponto forte do SNS é a qualidade dos profissionais

RTP02 Abr, 2019, 11:18 / atualizado em 02 Abr, 2019, 12:03 | País

O Índice de Saúde Sustentável desenvolveu este ano um indicador novo, o índice de atuação preferencial, uma avaliação que os utentes fazem do que determina a qualidade dos cuidados de saúde e da importância que lhe atribuem.





Nesse indicador, a qualidade dos profissionais de saúde tem uma avaliação de 78,3 (numa escala de 0 a 100).







O estudo aponta eventuais caminhos. A qualidade dos profissionais “é de tal forma determinante, de tal forma importante para a perceção global da qualidade que a pequena margem de evolução que ainda existe tem um efeito marginal muito grande na satisfação dos utilizadores”, diz Pedro Simões Coelho, coordenador do estudo.





Nos pontos fracos do sistema estão o tempo de espera e a acessibilidade, refere o responsável pelo estudo, que ressalva que os resultados são "globalmente positivos".



Investimento permitiu retorno de 5,1 mil milhões



De acordo com o estudo hoje divulgado, o investimento no Serviço Nacional de Saúde em 2018 permitiu um retorno de 5,1 mil milhões para a economia tendo em conta o impacto dos cuidados de saúde no absentismo e na produtividade.

Cerca de metade do valor investido no SNS em 2018 retornou para a economia, tendo em conta tanto os dias de ausência laboral que o SNS permitiu evitar como a produtividade destes trabalhadores.





"O SNS, seja por via da redução do absentismo e por via do aumento da produtividade, terá tido um impacto económico na sociedade que pode ultrapassar os cinco mil milhões de euros. Se pensarmos bem, corresponde a metade do investimento que o SNS fez no próprio ano de 2018. Não pode deixar de nos impressionar que, no próprio ano em que é feito, o investimento seja retornado à sociedade só pela participação no mercado de trabalho", refere o coordenador do estudo.







A redução da produtividade também foi medida neste estudo, que refere que por motivos de saúde terá existido uma perda equivalente a 12,3 dias de trabalho, o que se traduz num prejuízo de 4,6 mil milhões de euros. Contudo, o SNS permitiu evitar outros 6,8 dias de trabalho perdidos, resultando numa poupança de 2,5 mil milhões.





Pedro Simões Coelho destaca ainda o facto de o Serviço Nacional de Saúde ter tido um contributo de 20 pontos (numa escala de 0 a 100) na qualidade de vida e no estado de saúde dos portugueses.



Índice de sustentabilidade desce

Taxas moderadoras afastam menos utentes

No caso da consulta externa/especialidade num hospital público, por exemplo, não foram realizadas 637.132 consultas, o que representa uma redução de 3,4 por cento na atividade perdida relativamente a 2017, ano em que ficaram por realizar mais de um milhão de consultas.





Por outro lado, baixou de 10,8 para 8,9 a percentagem dos que, por questões financeiras, não compraram algum dos medicamentos prescritos pelo médico.





