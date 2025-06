Estudo demonstra que a hipnose pode curar pé diabético

Portugal tem cerca de um milhão de diabéticos e o número mais elevado de casos de pé diabético e de amputações da Europa, quase mil e quinhentos casos por ano.

Para contrariar estes números Associação Portuguesa de Hipnose Clínica, o Departamento de Psicologia da Universidade do Minho e os Hospitais Padre Américo em Penafiel, Santo António no Porto e Hospital de Braga juntaram-se para perceber o impacto da Hipnose Clínica no tratamento do pé diabético.





Um quarto dos doentes ou ficaram curados ou viram as úlceras regredir significativamente.

O neuropsicólogo Alberto Lopes explica à jornalista Isabel Cunha os pormenores deste estudo pioneiro em Portugal.