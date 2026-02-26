Estudo revela que alterações climáticas intensificaram tempestades em Portugal

O estudo revela que, apesar da existência de incertezas nos registos e simulações feitas,Além disso, identifica que a influência das alterações climáticas nas chuvas intensas “apresenta diferenças regionais claras, com evidências particularmente robustas de intensificação na região norte”, com um aumento de 36% da intensidade das chuvas, e de 28% no sul.Através de simulações feitas mediante da comparação entre dados históricos desde 1950 e de fenómenos climáticas sem alterações climáticas, chegou-se à conclusão que houve um aumento da intensidade das tempestades no norte da Península Ibérica, que também inclui o norte de Portugal.Ao jornal, uma das autoras do estudo, Clair Barnes, estima que “os dias mais chuvosos sejam agora cerca de 11% mais chuvosos do que seriam sem as alterações climáticas”. Quer isto dizer que, nos dias do ano considerados mais chuvosos, a precipitação é 11% maior, como consequência das alterações climáticas.No sul da Península e Marrocos, não foram registadas alterações em relação à intensidade das chuvas, mas Barnes avisa que “isto não significa que as alterações climáticas não contribuam também para as chuvas intensas”, mas que é “difícil detetar tendências gerais ao longo do tempo”.Além disso,“Quando um rio atmosférico capta esta água excecionalmente quente, pode transportar maiores quantidades de vapor de água, aumentando o potencial para chuvas mais intensas em regiões como a Península Ibérica”, lê-se no estudo, que também aponta um anticiclone como uma influência para o clima extremo.O estudo também realça a importância do planeamento a longo prazo, como a “avaliação de danos estruturais em casas, escolas, estradas e edifícios públicos”, assim como a limpeza e eliminação de resíduos, a reabilitação de sistemas de água e resíduos e a “vacinação preventiva contra o sarampo em campos de deslocados”.No entanto, os autores realçam que o reduzido número de mortos nos três países (cerca de 49) resulta da “combinação de aviso prévio e resposta decisiva”, o que reduziu “significativamente o custo humano total do evento”.As nove tempestades que fustigaram Portugal, Espanha e Marrocos nas últimas semanas causaram prejuízo económicos que ascendem aos 13 mil milhões de euros (6 mil milhões em Portugal, 7 mil milhões em Espanha e 280 milhões em Marrocos), com a retirada de três mil pessoas em Portugal, mais de 12 mil em Espanha e 300 mil em Marrocos.