Estudo. Só 33% dos portugueses consideram que saúde é prioridade do Governo

O objetivo do estudo da Gfk Metris foi perceber a opinião da população portuguesa sobre o cancro, nomeadamente o nível de importância que conferem à doença e o conhecimento que dispõem da mesma, assim como avaliar a perceção que têm da resposta do Governo à área da saúde.

A maioria (46 por cento) defende que é uma área indiferente e 20 por cento afirmam que a saúde é pouco prioritária para o Governo.

Quando se trata do acesso aos cuidados de saúde, a avaliação também não é positiva, principalmente nos centros de saúde, quando comparados com os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).De um modo geral,Em centros de saúde públicos, 32 por cento dos inquiridos responderam que o acesso é difícil, mais oito por cento do que em relação a hospitais públicos. A maioria (mais de 40 por cento) respondeu que o acesso ao SNS “não é fácil nem difícil”.

Cancro é a doença que mais preocupa

As doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais (AVC) são também uma preocupação expressa (24 e 17 por cento, respetivamente), mas muito distante do receio declarado face às doenças oncológicas.Como principais razões para as preocupações, os portugueses apontam a “taxa de mortalidade elevada” (25 por cento), o facto de “terem ou terem tido familiares com doença oncológica” (25 por cento) e também o facto de esta ser uma doença que “qualquer um pode ter” (17 por cento).O estudo procurou também perceber a opinião dos portugueses sobre até que ponto o cancro é uma prioridade para o Governo.Entre os doentes oncológicos, esta perceção é mais positiva, com 56 por cento dos inquiridos a considerar que o cancro é, efetivamente, uma prioridade do Governo.

Quando questionados sobre o nível de investimento do Estado na área do cancro, 68 por cento dos portugueses classificam-no de insuficiente. Apenas 11 por cento dos inquiridos classificam a verba destinada ao combate ao cancro como justa.

Em relação aos obstáculos no acesso a cuidados de saúde no SNS para cancro em específico, os doentes oncológicos parecem ter uma opinião mais positiva face à população em geral, principalmente relativamente aos hospitais.Já em relação aos hospitais do SNS, apenas 15 por cento da generalidade da população considerou fácil o acesso, comparando com 19 por cento dos doentes oncológicos inquiridos. No entanto, prevalece a opinião de que o acesso a cuidados no SNS é difícil:, referenciado por quase metade dos portugueses com mais de 18 anos (44 por cento). Os inquiridos apontaram também a dificuldade em fazer diagnóstico rápido/precoce e a distância/deslocações para tratamentos.

Desigualdade no acesso ao tratamento

Outro dado preocupante diz respeito à equidade no acesso ao tratamento para doentes oncológicos.Apenas dez por cento dos inquiridos consideram que a disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde que um doente oncológico recebe é igual em todos os hospitais.

Por sua vez, seis em cada dez portugueses consideram, por isso, mais fácil para um doente oncológico aceder a cuidados de saúde no serviço privado do que no SNS.

Questionados sobre a qualidade global do serviço prestado a doentes com cancro em instituições públicas e privadas, o privado também fica à frente, embora por uma margem não muito expressiva na opinião da população em geral:Porém, do ponto de vista de doentes oncológicos, a opinião sobre a qualidade global do tratamento nos dois serviços é contrária à da população em geral:A principal crítica apontada ao SNS são os longos tempos de espera. Na comparação entre o serviço público e privado, 48 por cento dos inquiridos destacam, precisamente, que a principal vantagem do privado é a maior rapidez de atendimento, seguindo-se o melhor acompanhamento e qualidade de atendimento.

Investimento na área do cancro é insuficiente

Mais uma vez, a opinião dos doentes oncológicos é substancialmente mais positiva, com 27 por cento a considerarem estes tratamentos acessíveis.

No entanto, 42 por cento dos inquiridos consideram mais fácil o acesso a tratamentos inovadores por parte de outros países da União Europeia.

A Apifarma destaca que estes dados estão em linha com o relatório Patients W.A.I.T. Indicator, de 2019, da Federação Europeia de Associações e Indústrias Farmacêuticas (EFPIA), que indica queNo que diz respeito a medicamentos oncológicos, este período de espera aumenta para 836 dias.No que concerne aos apoios financeiros, sociais e laborais a doentes oncológicos, o que se destaca é o desconhecimento sobre os mesmos (principalmente financeiros), tanto na população em geral, como dos doentes com cancro em particular. Nesta questão, a grande maioria dos inquiridos respondeu “não sei/não respondo”.No entanto, a grande maioria dos portugueses (42 por cento) concorda que nos restantes países europeus a qualidade global dos apoios é melhor eApesar de a grande maioria dos inquiridos considerar fácil o processo de obtenção de apoio ou pensão da Segurança Social, quase 90 por cento dos doentes oncológicos diz não ter recebido qualquer apoio.