estudoemcasa ensino secundário passa a estar disponível na televisão

A partir desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, às 09h00 poderá também aceder aos conteúdos referentes ao Ensino Secundário na TDT - Posição 8 em Portugal Continental / Posição 9 nas Regiões Autónomas da Madeira e dos AçoresNas operadoras MEO, NOS, Nowo e Vodafone está na Posição 444.Este segmento de conteúdo é constituído por 15 blocos diários, de segunda a sexta-feira. Consulte aqui o horário. “Com a emissão do #EstudoEmCasa Ensino Secundário através da TDT e dos operadores de televisão por cabo e satélite é alcançada a generalidade dos alunos, permitindo um acesso universal e complementar aos conteúdos letivos”, refere a RTP em comunicado.A função destes conteúdos visa o reforço das aprendizagens num contexto síncrono e/ou assíncrono, quer para o trabalho autónomo dos alunos, quer para o enriquecimento dos recursos didáticos dos professores,A responsabilidade editorial é da Direção Geral de Educação, como acontece desde o início do projeto. Tem a duração de 7h30 por dia. Cumpre a maior parte das componentes curriculares dos cursos científico-humanísticos (do 10.º ao 12.º ano) e dos cursos profissionais (do 1.º ao 3.º ano).Tem 15 aulas diárias (30mins cada), emitidas entre as 09h00 e as 16h30, de segunda a sexta-feira. Tem repetição entre as 16h30 e as 24h00.Estes conteúdos mantêm-se também disponíveis nas plataformas digitais da RTP e da Direção-Geral da Educação (DGE) e nas plataformas de videoclube nas diferentes operadoras cabo.Paralelamente, também a RTP2 reforçou a sua grelha com mais conteúdos pedagógicos, pensando na Educação Pré-Escolar, crianças dos 3 aos 6 anos de idade.