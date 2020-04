#EstudoEmCasa

Foto: Paula véran / Antena 1

#EstudoEmCasa é o projeto que juntou o Ministério da Educação e a Rádio e Televisão de Portugal, que, com o seu conhecimento técnico, disponibilizou um estúdio equipado com tecnologias digitais para que os professores envolvidos tenham à disposição o material necessário para lecionar as respetivas matérias. Fomos espreitar este espaço que, nas próximas semanas, será a sala de aulas dos alunos do ensino básico. Reportagem de Paula Véran