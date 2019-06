Eucalipto ganha terreno em área florestal portuguesa

Embora sejam ainda provisórios, os dados indicam que houve um “tímido” aumento da floresta e que o território nacional se tem tornado cada vez mais urbanizado e menos agrícola.



No período em análise assistiu-se a um aumento de cerca de 10 por cento de área urbanizada. Em 2005, o território ocupado com prédios, edifícios e construção diversa era de 399 mil hectares e, em 2015, já ultrapassava os 442 mil hectares.



Já a área utilizada para a agricultura tem diminuído progressivamente desde 1995. Entre a década de 1995 e 2005, passou de 2,4 milhões de hectares para pouco mais de dois milhões. Mas, apesar de continuar em decréscimo, registou-se uma diminuição menos dramática entre 2005 e 2015.

Aumento de eucaliptais “não é nada surpreendente”

O IFN de 2015, que vai ser divulgado esta sexta-feira pelo Ministério da Agricultura, conclui que há um significativo aumento das áreas ocupadas por eucaliptos em Portugal. No entanto, o ritmo de crescimento desta espécie tornou-se mais lento.



Se por um lado, entre 1995 e 2005, registou-se um aumento de 10 por cento da área ocupada por eucalipto, entre 2005 e 2015 a evolução foi menor, registando-se apenas sete por cento.



O eucalipto ocupava 24 por cento da área total da floresta em Portugal em 2005, isto é, 786 mil hectares. Já em 2015, ocupava 26 por cento do território – 844 mil hectares.





Paulo Fernandes, especialista em fogos florestais e professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, disse ao Público que este aumento registado na área ocupada por eucalipto “não é nada surpreendente” e, na verdade, “abrandou” visto que já “não cresce como nos anos 1990”.

O eucalipto, o pinheiro-bravo e o sobreiro são as principais espécies em Portugal. Com o aumento significativo das áreas ocupadas pelo eucalipto, registou-se uma perda acentuada das outras duas.



Passando de uma ocupação de 798 mil para 714 mil hectares na floresta portuguesa, o pinheiro-bravo perdeu cerca de 10,5 por cento no período em análise no inventário. Já o sobreiro, que em 2005 ocupava 731 mil hectares passou para 720 mil, perdeu apenas 1,5 por cento.



Estas três espécies juntas ocupam mais de dois terços de todo o território florestal em Portugal.

Mais espécies na floresta portuguesa

Apesar do grande crescimento eucaliptal nas florestas portuguesas, houve um aumento de outras espécies na década de 2005 a 2015, segundo apontam os dados do IFN.



O castanheiro, a alfarrobeira, as acácias, a azinheira, o carvalho e o pinheiro manso, são algumas das espécies que, embora ocupem áreas muito menores, aumentaram até 2015.



A área ocupada por pinheiros-mansos aumentou cerca de 11,6 por cento, tendo passado de 173 mil hectares para 193 mil. Relativamente ao carvalho, houve um aumento de 24,2 por cento, o que corresponde a um aumento de 66 mil hectares para 82 mil.



O especialista em economia da floresta e professor na Universidade Católica, Américo Carvalho Mendes, disse à Antena 1, esta sexta-feira, que o eucalipto vai continuar a dominar a floresta portuguesa, visto ser a espécie mais rentável para os donos dos terrenos.



O especialista afirmou ainda que só com um aumento das outras espécies se pode contrariar o aumento exponencial de eucaliptos em Portugal e que, mesmo com a nova lei de restrição da plantação de eucaliptos, esta espécie vai ganhar ainda mais expressão na floresta nacional.



Aumento pouco significativo da floresta

O Inventário Florestal Nacional revela ainda outra conclusão: houve uma inversão no decréscimo da área total da floresta em Portugal.



Mas para Paulo Fernandes, entrevistado pelo Público, é um “aumento tímido” e pouco significativo. Não é só necessário fazer crescer a área florestal. É mais importante conseguir mantê-la, na opinião do especialista em fogos florestais.



Outra conclusão deste inventário é a presença de espécies invasoras "de forma generalizada" no território continental, embora as "situações de presença maciça (…) sejam significativamente raras". As mais detetadas foram as acácias e háqueas, as canas e o chorão-das-praias, de acordo com o Ministério da Agricultura.