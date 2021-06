Eurobarómetro do Parlamento Europeu mostra que Portugal é um país fortemente pró Europa

Pedro Valente da Silva, o chefe do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal reforça, no entanto que “desses 91 por cento, 33 por centro declaram o apoio à União Europeia tal como existe no momento, e 58 por centros estão satisfeitos mas consideram que deve haver alterações.”“Talvez seja incessante ler estes valores com a opinião dos portugueses entrevistados uma vez que 96 por cento dos portugueses considera que a União Europeia deve ter mais competências para lidar com crises como esta crise pandémica.”Portugal é também o país com no qual mais cidadãos têm uma imagem positiva da União Europeia. São 84 por cento quando a média europeia é de 48 por cento. Apenas 2% dos portugueses têm uma ideia negativa da união.“´Para Pedro Valente da Silva isto explica-se “porque durante o período mais cumpliciado da crise pandémica foi possível fechar as negociações para o orçamento comunitário e para o fundo de recuperação”.“No caso português explica-se também pela visibilidade da Presidência Portuguesa da União Europeia. Mas há também uma perceção de que a iniciativa europeia de gestão de compra centralizada de vacinas acelerou a vacinação nos estados membros”O Eurobarómetro de Primavera do Parlamento Europeu mostra um forte apoio à União Europeia e a preferência por uma abordagem a nível europeu para enfrentar desafios globais, como a pandemia da Covid-19.









Ficha Técnica



O Eurobarómetro de Primavera 2021 do Parlamento Europeu foi realizado entre 16 de março e 12 de abril de 2021 nos 27 Estados-Membros da UE. O inquérito foi feito presencialmente e completado com entrevistas online, quando necessário, devido à situação de pandemia. No total, foram realizadas 26.669 entrevistas.