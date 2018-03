Euromilhões. Primeiro prémio de 61,5 milhões de euros saiu em Portugal

RTP14 Mar, 2018, 08:05 / atualizado em 14 Mar, 2018, 08:06 | País

Segundo a Santa Casa da Misericórdia, o boletim em causa foi registado no concelho de Vila Nova de Famalicão. Foi uma aposta simples, preenchida de forma automática. O Euromilhões já contemplou 67 apostadores portugueses com o primeiro prémio desde 2004.



O segundo prémio, no valor de 304,8 mil euros foi para três apostadores, um dos quais em Portugal, enquanto o terceiro, de 35,5 mil euros, coube a seis

apostadores, nenhum em Portugal.



O quarto prémio, no valor de 3,2 mil euros, vai para 32 apostadores, três dos quais em Portugal.



A combinação vencedora do concurso 21/2018 do Euromilhões, sorteada na terça-feira, é composta pelos números 9 - 11- 13 - 33 - 49 e as estrelas 6 e 12.