Euromilhões. Primeiro prémio saiu em Faro

A chave vencedora do concurso 017/2020, sorteada hoje, ficou composta pelos números 08 - 11 - 20 - 22 - 23 e pelas estrelas 03 e 04.

Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot no valor de 66 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.







Recorde-se que, desde o dia quatro de fevereiro, o Euromilhões se apresentou com nova imagem - mais azulão e uniforme para todos os países europeus - e também com algumas alterações quanto aos prémios.







O valor máximo do jackpot aumentou para 200 milhões e passou a haver três prémios anuais de 130 milhões de euros como prémio mínimo garantido.



O Euromilhões foi lançado a 13 de Fevereiro de 2004. O primeiro sorteio em Portugal aconteceu no dia oito de outubro desse ano.