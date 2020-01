Euromilhões sai em Portugal. Boletim com 100 milhões registado em Mafra

O Euromilhões saiu em Portugal. O boletim vencedor do jackpot de 100 milhões de euros foi registado na Malveira, em Mafra. O novo euromilionário acertou na chave completa com os números 8, 19, 20, 29 e 44 e as estrelas 3 e 8.