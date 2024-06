Europa em Portugal - o Clube Europeu da escola do Pinheiro, Penafiel

É dia de Clube da Europa – projeto que nasceu em 1986 e que está presente em várias escolas de norte a sul do país. Este é liderado pela professora Isabel Vilarinho e tem como objetivo dar a conhecer junto dos alunos o que faz a União Europeia.



Por causa deste projecto educativo, os alunos já foram em excursão à biblioteca Jacques Delors em Lisboa, ao teatro e ao cinema. Matérias relacionadas com a União Europeia passam pelos programas de disciplinas como história ou geografia, mas no Clube da Europa os alunos realizam acções de discussão e participam em jogos didácticos.



Nesta manhã há uma sessão de esclarecimento, vem à escola o técnico Rui Sousa em representação da Europe Direct, uma iniciativa da Comissão Europeia. Rui está habituado a ir a escolas ou lares da terceira idade falar do que a União Europeia faz por cada cidadão. Aqui, na escola do Pinheiro, Rui enaltece os programas que interessam aos mais novos: o programa Erasmus ou como aceder ao Inter-Rail.



Paulo Nogueira, de 15 anos é um dos mais interventivos, faz várias perguntas. Miguel Rangel, do décimo segundo ano, responde sem hesitações a perguntas que o técnico da Europe Direct faz para a plateia.



A manhã passa a correr. Hora e meia depois a professora Isabel Vilarinho está satisfeita com a adesão dos alunos e sobretudo pelo entusiasmo com que participaram na iniciativa do Clube da Europa. É dia de Clube da Europa – projeto que nasceu em 1986 e que está presente em várias escolas de norte a sul do país. Este é liderado pela professora Isabel Vilarinho e tem como objetivo dar a conhecer junto dos alunos o que faz a União Europeia.Por causa deste projecto educativo, os alunos já foram em excursão à biblioteca Jacques Delors em Lisboa, ao teatro e ao cinema. Matérias relacionadas com a União Europeia passam pelos programas de disciplinas como história ou geografia, mas no Clube da Europa os alunos realizam acções de discussão e participam em jogos didácticos.Nesta manhã há uma sessão de esclarecimento, vem à escola o técnico Rui Sousa em representação da Europe Direct, uma iniciativa da Comissão Europeia. Rui está habituado a ir a escolas ou lares da terceira idade falar do que a União Europeia faz por cada cidadão. Aqui, na escola do Pinheiro, Rui enaltece os programas que interessam aos mais novos: o programa Erasmus ou como aceder ao Inter-Rail.Paulo Nogueira, de 15 anos é um dos mais interventivos, faz várias perguntas. Miguel Rangel, do décimo segundo ano, responde sem hesitações a perguntas que o técnico da Europe Direct faz para a plateia.A manhã passa a correr. Hora e meia depois a professora Isabel Vilarinho está satisfeita com a adesão dos alunos e sobretudo pelo entusiasmo com que participaram na iniciativa do Clube da Europa.

O burburinho é maior que o costume. Há raparigas aos pares, em corridinhas e risadas estridentes, nos corredores próximos ao auditório da escola. Ainda faltam dez minutos para a hora certa e, lá dentro, quase todas as cadeiras estão preenchidas com alunos do secundário do agrupamento de escolas do Pinheiro em Penafiel. Cá fora, passam por mim raparigas vestidas de sevilhanas, outra a lembrar a rapariga do brinco de perola, imagem emblemática que o pintor neerlandês Vermeer criou. Mais tarde hão-de subir ao palco do auditório para perguntar aos colegas se conseguem identificar os países que aquelas personagens simbolizam.