Eutanásia e dissolução do Governo não são temas de receio para Gouveia e Melo

Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa

Quanto ao poder de dissolução do Parlamento, Gouveia e Melo não exclui recorrer à chamada bomba atómica caso haja desenvolvimentos relevantes no caso Spinumviva e que venham a afectar a reputação do primeiro-ministro.



Estas ideia foram deixadas numa entrevista à TVI e CNN Portugal, ontem à noite, na qual o antigo chefe do Estado-Maior da Armada também explicou o que o levou a avançar na corrida a Belém, apesar de, no passado, ter rejeitado essa possibilidade.



Nesta entrevista, Gouveia e Melo distanciou-se de várias posições tomadas por Marcelo Rebelo de Sousa, garantindo, por exemplo, que teria dado posse a um governo do PS liderado por Mário Centeno, quando António Costa apresentou a demissão, na sequência do célebre parágrafo da Operação Influencer.